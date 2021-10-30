«Локомотив» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

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В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» на своём поле проиграл московскому «Локомотиву».
«Локомотив» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе хозяев отличился Илья Берковский. За железнодорожников забивали Рифат Жемалетдинов и игрок команды соперника Иван Миладинович, срезавший мяч в свои ворота.

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У «Нижнего Новгорода» 13 очков и одиннадцатая строчка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

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