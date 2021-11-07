Гол Умярова спас «Спартак» от поражения в матче РПЛ с «Локомотивом»

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Московский «Спартак» и столичный «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Умярова спас «Спартак» от поражения в матче РПЛ с «Локомотивом»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Гирано Керк (23-я минута) и Наиль Умяров (64-я).

Главный судья матча Иван Сиденков из Санкт-Петербурга в первом тайме за вторую жёлтую карточку удалил Руслана Литвинова (35-я).

«Спартак» в первой половине игры не нанёс ни одного удара по воротам соперника.

Илья Кутепов заменил Самуэля Жиго за несколько минут до начала матча. Француз получил повреждение на разминке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ.

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