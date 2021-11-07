«Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл с крупным счётом казанский «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 5:1.

Счёт в матче открыли футболисты «Рубина», когда отличился Солтмурад Бакаев (35-я минута). Далее мячи забивали только игроки «Ростова»: Хорен Байрамян (42-я минута), Дмитрий Полоз (50-я), Понтус Альмквист (55-я), Али Соу (65-я), Данил Глебов (82-я минута).

Главный арбитр матча Павел Шадыханов (Москва) показал пять жёлтых карточек.

«Ростов» (16 очков) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. «Рубин» (19 очков) занимает восьмое место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30 очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.