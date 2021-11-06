«Играет в стиле Ибрагимовича»: Билялетдинов о трансформации Смолова, прогрессе Марадишвили и темпе «Локомотива»

«Локомотив» будет фаворитом в воскресном дерби со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ. Такое мнение в интервью RT высказал бывший тренер железнодорожников Ринат Билялетдинов. По его мнению, с приходом Маркуса Гисдоля красно-зелёные стали играть более агрессивно и прибавили в активности при работе без мяча. Специалист также отметил, что Фёдор Смолов стал действовать в стиле Златана Ибрагимовича, похвалил Константина Марадишвили за изменившийся подход к игре и объяснил, почему потеря Тино Анджорина не так критична для «Локомотива».

— Уже заметно, как изменился «Локомотив» с приходом Маркуса Гисдоля?

—Дистанция короткая.Могу пока одно сказать — это тренер-везунчик. Понятно, что везёт тому, кто сам везёт. Но сначала был подарок от «Рубина»: защитник отдал пас назад, игрока оставили в центре, не закрыв удар, и невынужденная ошибка привела к голу. Затем помог случай в игре с «Нижним Новгородом». Команда смогла отыграться с такой передачи, которая чаще всего не проходит: под ногой защитника, рядом с вратарём. Вынудили соперника ошибиться.

С «Галатасараем» тоже были шансы вырвать победу, Фернандо Муслера чудом спас команду на последних минутах в одном из эпизодов. Но и здесь в какой-то степени повезло. Будь турки поспокойнее, увереннее в себе и мастеровитее, результат мог быть другим. Они создавали очень опасные моменты в штрафной гостей. Если бы счёт стал 2:0, отыграться было бы уже очень сложно. Так что здесь ещё достаточно проблем.

— И всё-таки есть подвижки в лучшую сторону?

— Одна вещь радует: борьба за мяч начала вестись не временами, а постоянно. Две команды сцепились, и «Локомотив» выглядел достойно. Боролся за мяч в центре поля. Казалось бы, до ворот и тех и других ещё далеко. Но из борьбы в борьбу, в темп. Это качество немецкого футбола, Бундеслиги. Если тренер сумеет это привить игрокам и у железнодорожников получится играть в темпе, то они прибавят и будут иметь больше шансов на победу во внутреннем первенстве.

Такая игра поможет и в еврокубках, если красно-зелёные смогут выйти из группы, конечно. Но это очень энергозатратная манера игры. Должен быть и высокий прессинг, и быстрый переход из обороны в атаку, темповое ведение борьбы без пяти-десятиминутных пауз. Это требует и психологической, и физической подготовки. Одними лозунгами дело не решишь, должны ноги бежать. Но перспектива хорошая. А дальше вопрос к тренерскому штабу, игрокам и селекции. Нужен хороший подбор футболистов под данную систему.

— Не слишком ли авантюрно «Локомотив» сыграл во втором тайме с «Галатасараем»?

— В боксе это называется рубка, без каких-то тактических рисунков. Так и здесь, пошла борьба за победу. Обе команды пренебрегли тактикой. Игра получилась зрелищной, но не самой качественной с точки зрения тренерского подхода. Разрывы, свободные зоны, простор для действий. Хотя это было объяснимо — команды летели за победой. Вряд ли такие действия — тренерская задумка. Команды играли, как во дворе, сначала у одних, потом у других ворот. Шёл постоянный обмен ударами. Именно с турками это прошло. Будь на их месте итальянцы или немцы, могло не сработать. Там так размашисто атака на атаку редко увидишь. Другой подход к игре. Но, как эпизод, это смотрится зрелищно, красиво, захватывающе. Страсти кипели, но и определённую грань не перешли.

— «Локомотив» на некоторое время лишился Тино Анджорина, у которого диагностирована травма голеностопа. Станет ли эта потеря серьёзной?

— Не думаю. Он ещё долго будет раскрываться в России, как и Джирано Керк. Такое ощущение, что последний может прибавить и пока действует на пониженных оборотах. Мне лично кажется, нападающий способен играть быстрее. С Анджорином тоже пока непонятно. Вроде забил хорошо «Марселю». Виден класс. Если этот потенциал раскроется, безусловно, со временем он усилит команду.

— А пока об этом приходится мечтать?

— Увы. Скоростная, взрывная работа и у него, и у Керка не на том уровне, даже в сравнении со Смоловым в матче с «Галатасараем». Не знаю, что у него был за мнимо-положительный тест, но пару дней без тренировок и сразу видно: форвард не в том тонусе. В данный момент для «Локомотива» важнее вернуть кондиции Смолову. Тогда пойдёт креатив в атаке, потому что у Гисдоля в наличии очень активная тройка — Бека-Бека, Марадишвили и Жемалетдинов. Она может насытить мячами любого нападающего.

— Смолов со сменой наставника стал гораздо чаще опускаться в центр поля...

— Да, он сейчас играет в стиле Ибрагимовича. Стал уходить с передней линии в глубину поля для приёма мяча и там организовывать атаку. При этом успевает и разогнать, и завершать, что весьма ценно. Хороший подход. Есть такая манера игры. Златан в этом отношении — самый яркий пример. Когда он перешагнул рубеж 35 лет, начал так действовать. Брал на себя и диспетчерские функции. Если Смолов сможет перестроиться и начать действовать так на постоянной основе, то для «Локомотива» и для сборной это станет большим подспорьем.

— В последнее время всё большую роль в команде играет Константин Марадишвили. Согласны?

— Если честно, я думал, что он игрок немного другого плана. Наверное, прибавил в работе, адаптировался, стал старше, заматерел. Перешёл в другую возрастную категорию и изменил свой подход к игре. В ЦСКА он был не столь ярок. Хотя это может быть связано с видением Гисдоля. Возможно, он рассмотрел то, что другие не замечали. В средней линии у железнодорожников подвижные ребята — Бека-Бека, Баринов, Магкеев. Они разноплановые игроки, но с точки зрения конкуренции это идёт только на пользу. Всегда лучше, когда есть, с кем работать.

— Может ли «Локомотив» сыграть с позиции силы в воскресном дерби, учитывая то, какой тактики «Спартак» придерживался в Лестере?

— Я думаю, что гости — фавориты в этой встрече. Красно-белым статус не позволят действовать вторым номером. Хотя могу, конечно, и ошибаться. Креатива в атаке у «Локомотива» на данный момент больше в силу определённых обстоятельств. У «Спартака» же происходит что-то непонятное, они настолько тяжело играют, по пальцам можно пересчитать опасные моменты. Всё время во что-то упираются. Есть отдельные удачные передачи, но пока нет чего-то системного.

«Спартаку» в этом матче, может быть, стоит вновь изменить себе и обороняться числом, а не умением. И пытаться ловить соперника на контратаках, используя свободные зоны, но для этого нужны подходящие футболисты. Так что тут тренерскому штабу есть, над чем поломать голову, какой рисунок выбрать и готовы ли к нему исполнители. Думаю, матч выйдет интересным. Особенно с учётом удачного выезда обеих команд в Турцию и Англию. Но «Спартак» ещё далёк от хороших кондиций. У него творческий кризис. Всё это сказывается на результатах и психологически давит грузом как на отдельных футболистов, так и на всю команду в целом. У «Локомотива» такого нет.