La Gazzetta dello Sport: Ваноли возглавит «Спартак»

Московский «Спартак» близок к подписанию контракта с итальянским тренером Паоло Ваноли.

Переговоры ещё не завершены, но находятся на продвинутой стадии, сообщает итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин в Twitter.

Paolo #Vanoli, all'Inter e al Chelsea nello staff di Conte, sta per cominciare una carriera da capo allenatore: è vicino a diventare il tecnico dello Spartak Mosca. Trattativa non chiusa ma avanzata. #calciomercato — luca bianchin (@lucabianchin7) November 5, 2021

49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о переговорах с Дженнаро Гаттузо.