La Gazzetta dello Sport: Ваноли возглавит «Спартак»
- globallookpress.com
Переговоры ещё не завершены, но находятся на продвинутой стадии, сообщает итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин в Twitter.
Paolo #Vanoli, all'Inter e al Chelsea nello staff di Conte, sta per cominciare una carriera da capo allenatore: è vicino a diventare il tecnico dello Spartak Mosca. Trattativa non chiusa ma avanzata. #calciomercato— luca bianchin (@lucabianchin7) November 5, 2021
49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии по футболу, лондонском «Челси» и миланском «Интере».
На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о переговорах с Дженнаро Гаттузо.