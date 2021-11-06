В «Спартаке» отреагировали на слухи о переговорах с Гаттузо

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к бывшему главному тренеру итальянских «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо.

«Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ведёт переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

По его словам, красно-белые уже вернулись в Москву после гостевого матча Лиги Европы с «Лестером» и спокойно готовятся к игре чемпионата России с «Локомотивом».

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Наполи» Гаттузо.