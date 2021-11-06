В «Спартаке» отреагировали на слухи о переговорах с Гаттузо
«Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ведёт переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
По его словам, красно-белые уже вернулись в Москву после гостевого матча Лиги Европы с «Лестером» и спокойно готовятся к игре чемпионата России с «Локомотивом».
На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Наполи» Гаттузо.