ITA Sport Press: «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Наполи» Гаттузо

Бывший главный тренер итальянских «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить московский футбольный клуб «Спартак».

Как сообщает ITA Sport Press, красно-белые проявляют серьёзный интерес к 43-летнему специалисту и могут предложить ему контракт на три года.

При этом его зарплата может составить €1,5 млн за сезон.

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе.