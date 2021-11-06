ITA Sport Press: «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Наполи» Гаттузо
Как сообщает ITA Sport Press, красно-белые проявляют серьёзный интерес к 43-летнему специалисту и могут предложить ему контракт на три года.
При этом его зарплата может составить €1,5 млн за сезон.
На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе.