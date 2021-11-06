Пресняков: победа над «Локомотивом» не станет индульгенцией Витории

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Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белых со столичным «Локомотивом».
Пресняков: победа над «Локомотивом» не станет индульгенцией Витории
  • РИА Новости

«Матч с «Локомотивом» — ключевой для Руя Витории. Для него сейчас вообще каждая последующая игра будет ключевой. Победа над «Локомотивом» тоже не станет его индульгенцией», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Он не исключил, что боевая ничья с «Лестером» (1:1) в матче Лиги Европы в психологическом плане, возможно, поможет настроиться футболистам на столичное дерби. При этом Пресняков напомнил, что после победы над «Наполи» в ЛЕ «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита» (1:7) и показал невнятную игру с «Ростовом» (1:1).

«Посмотрим, выйдут ли игроки «Спартака», как любит говорить Евгений Ловчев, с горящими глазами или мы снова увидим картину предыдущих матчей», — сказал артист.

«Спартак» (18 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (24) идёт на второй позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт 7 ноября. Начало игры в 19:00 мск. 

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре новобранца красно-белых Максимилиано Кофрие.

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