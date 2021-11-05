Трабукки: уход Витории из «Спартака» дело времени, ему ищут замену

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Футбольный агент Марко Трабукки высказался о будущем главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
Трабукки: уход Витории из «Спартака» дело времени, ему ищут замену
  • РИА Новости

«А что касается Витории, то его уход — дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет. Кто в этом виноват? В первую очередь, это провал Попова. Он выбрал такого специалиста. Витория без всякого давления работал в Саудовской Аравии, а потом приехал в «Спартак», который под прицелом всех медиа. Это совсем другой уровень. Есть ли у Витории шансы сохранить свое место? С такими результатами и командой на девятом месте? Ни одного шанса», — цитирует  Трабукки «Чемпионат».

По итогам 13-ти туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сыграет в матче против «Ювентуса».

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