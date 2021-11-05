Источник: Кокорин не сыграет в матче против «Ювентуса»

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Российский нападающий «Фиорентины» не примет участия в матче 12-го тура Серии А с туринским «Ювентусом».
Источник: Кокорин не сыграет в матче против «Ювентуса»
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По информации Violanews, Кокорин продолжает тренироваться отдельно от команды. Футболист хочет успеть восстановиться к матчу с «Миланом».

Отмечалось, что Кокорин получил лёгкую травму — перенапряжение мышц.

В текущем сезоне 30-летний российский форвард трижды появлялся на поле в матчах чемпионата Италии, но не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, что Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака». Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила €4,5 млн.

Ранее Кокорин посетил русскую церковь во Флоренции.

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