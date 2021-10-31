Кокорин посетил русскую церковь во Флоренции

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин посетил русскую церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции (Италия).

Фотографии с экскурсии футболист опубликовал в своём Instagram.

В текущем сезоне 30-летний российский форвард трижды появлялся на поле в матчах чемпионата Италии, но не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака». Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила €4,5 млн.

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