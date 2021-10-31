СЭ: Талалаева могут уволить из «Ахмата» в случае поражения от «Уфы»

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев в скором времени может быть уволен со своего поста.
СЭ: Талалаева могут уволить из «Ахмата» в случае поражения от «Уфы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, будущее специалиста будет зависеть от исхода матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Встреча пройдёт 31 октября в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало — в 14:00 мск.

В настоящий момент «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

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