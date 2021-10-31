Белоголовцев — о Салиховой: футболисты должны играть, а не читать Telegram какой-то странной женщины

Известный шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о роли гражданской жены владельца красно-белых Леонида Федуна, Заремы Салиховой, в делах столичного клуба.

«Я не понимаю этих разговоров о Зареме. Журналистам надо о чём-то разговаривать, поэтому Зарема для них — это как Джигурда. Или Жириновский, который плеснул в лицо кому-то. Для них это прекрасный фрик женского рода, но не понимаю, как всё остальное касается этой женщины», — цитирует Белоголовцев «Спорт-Экспресс».

Он также недоумевает, почему на всё это обращают внимание даже футболисты.

«Они должны играть в футбол, а не читать Telegram-канал какой-то странной женщины. Пора давно уже забыть об этом. Мы обсуждаем футбол, а не то, кто себе сделал сиськи. Мне кажется, что это позор», — добавил Белоголовцев.

Напомним, что Зарема Салихова часто высказывается о футболе, в частности о «Спартаке». Весной она вошла в совет директоров клуба и вышла из него, потому что была не согласна с кандидатурой Руя Витории на должность главного тренера команды.

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