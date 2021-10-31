Стало известно о состоянии здоровья Агуэро после госпитализации

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Нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро был госпитализирован по ходу матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1).
Стало известно о состоянии здоровья Агуэро после госпитализации
  • Reuters

«У Агуэро была тахикардия. Серхио чувствует себя хорошо. У него случалось подобное в 12 лет. Врачи будут следить за его состоянием», — сообщил аргентинский журналист Гастон Эдуль в Twitter.

Напомним, что «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 12-го тура испанской Примеры (1:1). По итогам 11 туров чемпионата Испании каталонский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

В летнее трансферное окно Агуэро на правах свободного агента перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет.

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