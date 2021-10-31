«Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет
- Reuters
По итогам 11-ти туров чемпионата Испании каталонский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Таким образом, «Барселона» продемонстрировала худший старт в лиге с сезона-2002/03.
Напомним, что руководство сине-гранатовых отправило в отставку главного тренера Рональда Кумана. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Серхи Бархуан.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Алавес» сыграли вничью в матче Примеры.