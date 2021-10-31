«Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет

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Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 12-го тура испанской Примеры (1:1).
«Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет
  • Reuters

По итогам 11-ти туров чемпионата Испании каталонский клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Таким образом, «Барселона» продемонстрировала худший старт в лиге с сезона-2002/03.

Напомним, что руководство сине-гранатовых отправило в отставку главного тренера Рональда Кумана. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Серхи Бархуан.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Алавес» сыграли вничью в матче Примеры.

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