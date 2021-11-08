Клаудиньо извинился перед Адамовым за грубый подкат в матче «Урал» — «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (0:0).

«Фол в эпизоде с Адамовым с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было моё первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жёстко. Честно говоря, думал, жёлтая, но точно не красная. В любом случае хотел бы извиниться перед Адамовым», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

Он добавил, что не собирался играть грубо, а действовал в мяч.

Напомним, что на 51-й минуте встречи Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый подкат. Встреча завершилась со счётом 0:0.

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