Шварц: после матча судья Москалёв извинился за красную карточку Шунину

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» (1:0) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шварц: после матча судья Москалёв извинился за красную карточку Шунину
  • РИА Новости

«Я горжусь своей командой, качеством игры и самоотдачей. Мы очень хорошо играли в обороне. Да, могли больше контратаковать и сыграть лучше. Помимо этого, в первом тайме у нас были моменты, в которые мы могли забить. Но я всё равно доволен игрой и рад сегодняшней победе. Не буду говорить о качестве судейства. Отмечу один момент: после матча арбитр Москалёв подошёл ко мне и извинился за красную карточку, которую во время игры показал Антону Шунину. Это говорит о многом. В целом же никаких серьёзных ошибок судьи я сегодня не заметил», — сказал Шварц после матча.

«Динамо» набрало 26 очков и занимает второе место, отставая от «Зенита» на три очка. «Краснодар» с 22 очками идёт седьмым.

Ранее сообщалось, что гол Грулёва принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.

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