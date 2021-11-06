Гол Грулёва принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Московское «Динамо» на своём поле взяло верх над «Краснодаром» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Грулёва принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
  • @FCKrasnodar
  • Twitter

Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 73-й минуте забил Вячеслав Грулёв после передачи Клинтона Н'Жи.

Причём на 53-й минуте бело-голубые чуть не остались в меньшинстве: голкипер Антон Шунин выбежал из ворот за пределы штрафной и отразил удар по своим воротам. Арбитру показалось, что Шунин сыграл руками, и он удалил футболиста, однако после просмотра видеоповтора решение было изменено, так как мяч пришёлся в корпус стражу ворот «Динамо». Таким образом, команды остались в равных составах.

Подопечные Сандро Шварца набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить