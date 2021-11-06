Гол Грулёва принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на своём поле взяло верх над «Краснодаром» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 73-й минуте забил Вячеслав Грулёв после передачи Клинтона Н'Жи.

Причём на 53-й минуте бело-голубые чуть не остались в меньшинстве: голкипер Антон Шунин выбежал из ворот за пределы штрафной и отразил удар по своим воротам. Арбитру показалось, что Шунин сыграл руками, и он удалил футболиста, однако после просмотра видеоповтора решение было изменено, так как мяч пришёлся в корпус стражу ворот «Динамо». Таким образом, команды остались в равных составах.

Подопечные Сандро Шварца набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ.