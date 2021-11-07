Слуцкий: «Рубин» предоставил Карпину информацию по травме Самошникова
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«Мы предоставили информацию медицинскому штабу сборной, и они уже будут решать, вызывать или нет. Но то, что есть травма, очевидно, иначе бы мы его использовали», — цитирует Слуцкого ТАСС.
По его словам, все травмы Самошникова носят механический характер, поскольку игрок вступает в большое количество единоборств.
23-летний защитник не поехал с «Рубином» в Ростов-на-Дону на матч 14-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:5).
Самошников был вызван в сборную России на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира — 2022.
Ранее сообщалось, что сборная России попросила Oxxxymiron не выпускать новый альбом в дни матчей отбора ЧМ.