Сборная России попросила Oxxxymiron не выпускать новый альбом в дни матчей отбора ЧМ

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Сборная России по футболу отреагировала на выход новой композиции рэп-исполнителя Мирона Фёдорова, также известного как Oxxxymiron.
Сборная России попросила Oxxxymiron не выпускать новый альбом в дни матчей отбора ЧМ
  • © oxxxymiron.com

Под клипом на песню под названием «Цунами» на YouTube-канале рэпера пресс-служба национальной команды оставила комментарий с просьбой не выпускать новый альбом в дни матчей квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — гласит комментарий пресс-службы сборной.

В ближайшее время ожидается, что Oxxxymiron выпустит альбом под названием «Смутное время», который станет для него первым за последние шесть лет.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го встретится в Сплите с Хорватией. Эти матчи станут решающими для россиян в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, доволен ли он своей работой на посту наставника национальной команды.

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