Карпин: не могу сказать, что доволен собой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, доволен ли он собой на посту наставника национальной команды.

«Пока результат есть — ну окей. Всё ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли. Проиграли бы — был бы недоволен, а так все говорят: «Четыре выиграли, один вничью, значит, всё нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы, один матч завершился вничью. В ноябре национальная команда сыграет два заключительных матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября национальная команда проведёт встречу с Кипром, а 14 ноября — с Хорватией.

Ранее Валерий Карпин высказался о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.