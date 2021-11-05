Карпин: Модрич — две руки, две ноги, одна голова

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

«В составе Хорватии Модрич, игроки ведущих европейских клубов. Это решаемая проблема. Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться её решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что в ноябре сборная России сыграет два заключительных матчах в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября национальная команда проведёт матч с Кипром, а 14 ноября — с Хорватией.

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