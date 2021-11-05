В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по новому контракту с Рассказовым

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию о переговорах по новому контракту с защитником красно-белых Николаем Рассказовым.
В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по новому контракту с Рассказовым
  • РИА Новости

«Не комментируем данную информацию», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

4 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Лестер Сити» в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (1:1).

Ранее Гришин заявил, что у Дзюбы самый острый язык в российском футболе.

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