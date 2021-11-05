В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по новому контракту с Рассказовым
- РИА Новости
«Не комментируем данную информацию», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
4 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Лестер Сити» в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (1:1).
Ранее Гришин заявил, что у Дзюбы самый острый язык в российском футболе.