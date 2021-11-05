Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе

Короткая ссылка
Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе
  • РИА Новости

«Самый острый язык в российском футболе? Дзюба, конечно. Он иногда не думает, что говорит. Но говорит иногда смешно. Мне нравится его слушать. Иногда перегибает. Кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия, и не футбольная тоже. И если он будет говорить банальные вещи: «Всё хорошо! Ничего не случилось!», когда люди видят, что что-то случилось, тогда им будет неинтересно. Они же хотят знать примерно, какая ситуация сложилась. Надо говорить. А почему надо бояться говорить о какой-то проблеме?» — сказал Гришин в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Валерий Карпин заявил, что у них конфликт.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» отбивался, терпел и дотерпел в матче с «Лестером».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить