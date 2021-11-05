Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Самый острый язык в российском футболе? Дзюба, конечно. Он иногда не думает, что говорит. Но говорит иногда смешно. Мне нравится его слушать. Иногда перегибает. Кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия, и не футбольная тоже. И если он будет говорить банальные вещи: «Всё хорошо! Ничего не случилось!», когда люди видят, что что-то случилось, тогда им будет неинтересно. Они же хотят знать примерно, какая ситуация сложилась. Надо говорить. А почему надо бояться говорить о какой-то проблеме?» — сказал Гришин в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Валерий Карпин заявил, что у них конфликт.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» отбивался, терпел и дотерпел в матче с «Лестером».