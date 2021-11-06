«Крылья Советов» разгромили «Химки» в 14-м туре РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали крупную победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев на 20-й минуте отличился Владислав Сарвели, на 39-й пенальти реализовал Иван Сергеев, а на 71-й точку в игре поставил Роман Ежов.

«Крылья» набрали 22 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Химки» (12 очков) находятся на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Вячеслава Грулёва принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.