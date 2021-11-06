Дубль и две передачи Касьерры помогли «Сочи» разгромить ЦСКА в матче РПЛ

«Сочи» на своём поле одержал разгромную победу над московским ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 4:1.

На третьей минуте хозяев вывел вперёд Артур Юсупов, а на 14-й и 16-й минутах отличился Матео Касьерра, оформив дубль. На 57-й Бактиёр Зайнутдинов отыграл один мяч для армейцев, но в концовке Игорь Юрганов (87') снова довёл дело до разгрома.

Стоит отметить, что Касьерра дважды ассистировал своим партнёрам по «Сочи».

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Алексея Березуцкого находятся на пятой строчке (23).

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» крупно обыграли «Химки» в 14-м туре РПЛ.