Два золотых хет-трика, юниорские рекорды и скандал в эстафете: чем удивили российские пловцы на чемпионате Европы

В Казани завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Победителями общего зачёта стали российские пловцы. По три личных золота завоевали Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова. Также свои заплывы с юниорскими рекордами мира выиграли Илья Бородин и Евгения Чикунова. В смешанной эстафете 4 × 50 м кролем отечественная команда первоначально разделила серебро, но затем была дисквалифицирована из-за курьёзной ошибки.

Победы Колесникова и отказ Рылова

Сборная России выиграла медальный зачёт домашнего первенства Европы на короткой воде, одержав 11 побед и завоевав 24 награды. Самый весомый вклад в этот успех внёс Климент Колесников. Он выиграл три золота в личных заплывах и ещё трижды поднимался на пьедестал почёта в эстафетах.

Свою первую награду высшего достоинства 21-летний пловец выиграл на дистанции 50 м. В этом виде ему принадлежит мировой рекорд на длинной воде, так что россиянин был готов штурмовать лучшее достижение и в 25-метровом бассейне. Попытка оказалась почти удачной: в финале Колесников проплыл за 22,47 секунды. Он уступил четверть секунды рекорду француза Флорана Манаду, но его результат оказался вторым в истории этой дисциплины. Заодно спортсмен обновил свой же рекорд соревнований, установленный на прошлом чемпионате Европы.

Дальше Колесников покорял те виды программы, в которых этим летом завоёвывал олимпийские медали. В финале 100-метровки на спине он поначалу проигрывал румыну Роберту Глинцы, но сумел накатить на финиш и одержать вторую победу. Третью победу россиянин одержал снова на этой же дистанции, только уже в плавании кролем. Колесников зафиксировал время 45,58 секунды, ставшее его личным рекордом. Бронзу в том же заплыве выиграл Владислав Гринёв.

Вплоть до последнего дня Колесников также активно помогал партнёрам в командных соревнованиях. В комбинированной мужской эстафете 4 × 50 м он взял на себя этап на спине и закончил его на первом месте, но в итоге россияне уступили итальянцам, установившим мировой рекорд. В аналогичной смешанной дисциплине Колесников даже повторил свой результат, показанный в личном финале, но теперь его хватило для итогового третьего места.

В мужской эстафете 4 × 50 м вольным стилем Колесников выступил уже на последнем этапе, когда было очевидно, что получится выиграть только бронзу. При этом он проплыл два бассейна за 20,45 секунды — это очень хорошее время, которое позволило бы выиграть и личную медаль. К слову, бронзу тогда получил и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, но других наград он не завоевал. Он показал лучшее время в предварительных заплывах на 200 м на спине, но отказался выступать в финале из-за плохого самочувствия.

Дисквалификация в эстафете

В активе Колесникова могла бы быть ещё одна серебряная медаль, однако досадным образом пловец её лишился. Вместе с Владимиром Морозовым, Ариной Сурковой и Марией Каменевой он участвовал в смешанной эстафете 4 × 50 м вольным стилем. Россияне поделили с Италией второе место, уступив только голландскому квартету.

Но своё серебро никто так и не получил. Польская сборная, занявшая четвёртую позицию, обратила внимание на нарушение регламента: в стартовом протоколе под первым номером у российской команды был заявлен Морозов, а на стартовом этапе выступил Колесников. Был подан протест, по итогам которого перепутавших очерёдность спортсменов дисквалифицировали, а поляки получили неразыгранную бронзу. Столь курьёзный повод для аннулирования результатов можно назвать крайне редким для соревнований такого уровня.

Хет-трик Кирпичниковой

Ещё одной героиней чемпионата Европы стала Анастасия Кирпичникова. Она тоже завоевала три личных золота и для этого проплыла в общей сложности 5400 м. Благодаря тому, что в программе женских соревнований дебютировал заплыв на 1500 м, она первой в истории смогла оформить стайерский хет-трик на трёх самых длинных дистанциях.

Главной соперницей Кирпичниковой была бронзовая призёрка Олимпиады в Токио Симона Квадарелла из Италии, которая собирала всё золото европейских первенств с 2018 года. Но 21-летняя россиянка в этот раз оказалась сильнее и не оставляла никому из иностранных соперниц никаких шансов. Навязать борьбу удалось только Анне Егоровой на 400-метровке, где их разделило чуть больше секунды.

Особенно впечатляющим получилось выступление Кирпичниковой на новой, самой длинной дистанции. В финале она проплыла за 15:18,30 и уступила всего лишь 0,29 секунды мировому рекорду немки Сары Кёлер. Если перевести этот результат в очки и сравнить с показателями других девушек, то именно Кирпичникову можно назвать сильнейшей пловчихой этого чемпионата Европы.

Возвращение Бородина

Одна из главных интриг соревнований в Казани касалась выступления Ильи Бородина. Талантливый 18-летний пловец должен был засиять на Олимпийских играх в Токио, но пропустил их из-за положительного теста на коронавирус. Чемпионат Европы давал ему возможность хоть немного реабилитироваться.

Бородин свои шансом воспользовался — на любимой дистанции 400 м комплексом он единственный выплыл из четырёх минут. Его время 3:58,83 стало новым юниорским рекордом мира, который он уже неоднократно бил в длинном бассейне. Также золото Бородина стало первым для российских пловцов в данной дисциплине на чемпионатах Европы. Кроме него, подобное достижение записала в свой актив Светлана Чимрова: её победа на дистанции 200 м баттерфляем тоже стала дебютной для всего отечественного плавания.

Рекорд Чикуновой

Для Евгении Чикуновой юниорские рекорды мира уже являются чем-то обыденным. До приезда в Казань она уже трижды переписывала на себя высшее достижение в заплыве на 200 м брассом. Очередное обновление произошло и сейчас, когда 16-летняя россиянка преодолела дистанцию за 2:16,88. К слову, среди взрослых спортсменок это десятое время в истории.

Гораздо важнее было то, что за свой результат Чикунова получила первую взрослую золотую медаль на официальных соревнованиях. Предыдущая чемпионка Европы Мария Темникова уступила юной пловчихе больше полутора секунд, а ближайшая иностранка — Франческа Фанджо из Италии — почти три.

Чикунова также стала серебряным призёром на дистанции вдвое короче, разделив второе место с 14-летней эстонкой Энели Ефимовой. Её известнейшая однофамилица по имени Юлия эти старты пропустила из-за того, что они не входили в её индивидуальный план на концовку сезона.