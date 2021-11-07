Сборная России лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию
- AP
«Дисквалификация случилась из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. Один из участников совершил ошибку в порядке старта. Думаю, это на фоне перенапряжения», — цитирует «Матч ТВ» президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.
Россияне были дисквалифицированы после протеста польской команды.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала серебро в смешанной кролевой эстафете на ЧЕ в Казани.