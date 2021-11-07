Сборная России лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию

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Сборная России по плаванию в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой была лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Сборная России лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию
  • AP

«Дисквалификация случилась из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. Один из участников совершил ошибку в порядке старта. Думаю, это на фоне перенапряжения», — цитирует «Матч ТВ» президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Россияне были дисквалифицированы после протеста польской команды.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала серебро в смешанной кролевой эстафете на ЧЕ в Казани.

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