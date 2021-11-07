Милонов высказался о лишении сборной России по плаванию медалей ЧЕ в эстафете

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал лишение сборной России по плаванию серебряных медалей на чемпионате Европы в Казани из-за протеста команды Польши.
Милонов высказался о лишении сборной России по плаванию медалей ЧЕ в эстафете
  • AP

Сборная России в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафете 4 × 50 м вольным стилем на чемпионате Европы. После награждения рефери, получив протест от команды Польши, установили нарушение в том, что российские пловцы плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушив правила проведения соревнований. В результате этого россияне были дисквалифицированы.

«Поляки — давние жалобщики. Хочется поздравить поляков, что они освоили неспортивные победы. Теперь они выигрывают лишь своим языком, поскольку жалуются. Ну хоть так. Честной победы полякам не видать, они медленнее наших. Однако по формальным причинам сумели докопаться. Серебряные медали у них окрасятся в бронзовый цвет! Что с них взять? Вся страна у них жалобщиков, а теперь ещё и спортсмены. Одним словом, Польша — потерпевшие. Пускай поляки подавятся незаслуженными наградами. Но счастья им это не принесёт. Где сейчас эта израильская криворукая спортсменка, которая в руках не может палочки удержать? Сдулась! И поляки тоже сдуются», — сказал Милонов «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что сборная России лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить