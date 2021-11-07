Милонов высказался о лишении сборной России по плаванию медалей ЧЕ в эстафете

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал лишение сборной России по плаванию серебряных медалей на чемпионате Европы в Казани из-за протеста команды Польши.

Сборная России в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафете 4 × 50 м вольным стилем на чемпионате Европы. После награждения рефери, получив протест от команды Польши, установили нарушение в том, что российские пловцы плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушив правила проведения соревнований. В результате этого россияне были дисквалифицированы.

«Поляки — давние жалобщики. Хочется поздравить поляков, что они освоили неспортивные победы. Теперь они выигрывают лишь своим языком, поскольку жалуются. Ну хоть так. Честной победы полякам не видать, они медленнее наших. Однако по формальным причинам сумели докопаться. Серебряные медали у них окрасятся в бронзовый цвет! Что с них взять? Вся страна у них жалобщиков, а теперь ещё и спортсмены. Одним словом, Польша — потерпевшие. Пускай поляки подавятся незаслуженными наградами. Но счастья им это не принесёт. Где сейчас эта израильская криворукая спортсменка, которая в руках не может палочки удержать? Сдулась! И поляки тоже сдуются», — сказал Милонов «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что сборная России лишена серебра в эстафете 4 × 50 на чемпионате Европы по плаванию.