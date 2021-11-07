Журова высказалась о лишении сборной России медалей ЧЕ по плаванию в эстафете 4 × 50 м

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на дисквалификацию сборной России в эстафете 4 × 50 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде в Казани.
Журова высказалась о лишении сборной России медалей ЧЕ по плаванию в эстафете 4 × 50 м
  • AP

«Вообще странно, что на чемпионате Европы может что-то пойти не так. Бывает, что сами спортсмены ни во что тренера не ставят, потому нарушают дисциплину. Я, как спортсмен, понимаю, чем это может грозить. С одной стороны, это кажется крутым, ведь он же спортсмен, личность, сам может решать. Когда атлеты начинают решать, кто за кем в эстафете участвует, то это приводит к последствиям. К сожалению, бдительные соперники всегда пытаются углядеть ошибки. Надо всегда понимать, что на нас наведена огромная лупа, к нам относятся предвзято. Непонятно, какая здесь аргументация. Если же документы не успели подать и это увидели поляки, то тогда вопрос к чиновникам и руководителям спортивной команды. Если это было самовольное решение спортсменов из-за безалаберности или каких-то других обстоятельств, то уже другое дело», — приводит слова Журовой РЕН ТВ.

Российская команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой финишировала в эстафете 4 × 50 м на втором месте, однако нарушила очерёдность выступления. Сборная Польши подала протест, который был удовлетворён.

Ранее Журова отреагировала на победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

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