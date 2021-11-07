Журова отреагировала на победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась впечатлениями после победы сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.

«Теннис — это такой вид спорта, победы в котором популяризируют его. Ему труднее, чем остальным, поскольку участие во многих турнирах оплачивается за свой счёт, во многом это финансовые вложения родителей. При этом на всех соревнованиях спортсмены представляют Россию. Статус лучшей женской команды мира проявился ещё на Олимпиаде. Чувствовалось, что отечественные теннисисты, несмотря ни на что, были лучшими. Победа на таком крупном турнире увеличивает интерес к данному виду спорта со стороны родителей. Они начинают верить в то, что и их дети смогут завоевать столь высокие позиции в теннисе», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон ответил бывшей американской теннисистке Пэм Шрайвер на обвинения в нечестной победе россиянок на Кубке Билли Джин Кинг.