Камельзон ответил Шрайвер на обвинения в нечестной победе россиянок на Кубке Билли Джин Кинг

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался об обвинениях бывшей американской теннисистки Пэм Шрайвер в адрес россиянок в нечестной победе на Кубке Билли Джин Кинг.

«Если есть такие спорные вопросы, существует судейская коллегия. Обвинять соперника в жульничестве очень нечистоплотно. Существуют мировые правила проведения турниров. Если коллегия посчитала, что всё было чисто, значит, наша сборная достойно заняла первое место. Мы не первый раз побеждаем на этом турнире. Обвинять победителей в жульничестве — что-то грязное, или недоумки просто. В моей практике были подобные экстренные замены. Теннис — это игра. Может быть, правильно мы сделали эту замену. Самая обычная игровая ситуация. Против тебя всегда выставляют сильнейшего», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Перед финальным матчем в составе сборной России Людмила Самсонова заменила Анастасию Павлюченкову и сумела победить Бенчич со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Поздняя перестановка у соперниц вызвала недовольство швейцарской сборной, поскольку они уже не имели возможности скорректировать состав.

Ранее депутат Дмитрий Свищёв поздравил российских теннисисток с победой на Кубке Билли Джин Кинг.