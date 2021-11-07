Депутат Свищёв поздравил российских теннисисток с победой на Кубке Билли Джин Кинг

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поделился своими впечатлениями после победы женской сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.
Депутат Свищёв поздравил российских теннисисток с победой на Кубке Билли Джин Кинг
  • AP

«Замечательная победа наших девочек! Прямо глаз радуется, когда наблюдаешь за отечественным теннисом. Поздравляю нашу Федерацию тенниса, Шамиля Тарпищева, они большие молодцы. Мы должны гордиться российскими теннисистками, они добились отличного результата. Сейчас сложнейшее время для нашего спорта: пандемия, санкции и многое другое, но девочки не обращают на это внимания. Я поздравляю теннисисток, браво!» — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Сборная России в финальном матче турнира одержала победу над командой Швейцарии.

Ранее Белинда Бенчич высказалась о поражении от россиянок в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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