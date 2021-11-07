Бенчич — о поражении от россиянок в финале Кубка Билли Джин Кинг: в конце концов добро победит

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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич подвергла критике сборную России после поражения своей команды в финале Кубка Билли Джин Кинг.
Бенчич — о поражении от россиянок в финале Кубка Билли Джин Кинг: в конце концов добро победит
  • AP

Перед финальным матчем в составе сборной России Людмила Самсонова заменила Анастасию Павлюченкову и сумела победить Бенчич со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Поздняя перестановка у соперниц вызвала недовольство швейцарской сборной, поскольку они уже не имели возможность скорректировать состав.

«Я думаю, что это было некрасиво, если честно. Считаю, что в конце концов добро победит и мы вернёмся и выиграем этот титул», —  цитирует Бенчич в Twitter журналист Реем Абуллеил.

Ранее Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал бывшую третью ракетку мира Пэм Шрайвер почитать регламент Кубка Билли Джин Кинг.

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