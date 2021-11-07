Тарпищев призвал Шрайвер почитать регламент Кубка Билли Джин Кинг

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на слова экс третьей ракетки мира Пэм Шрайвер, которая раскритиковала позднюю замену в составе сборной России в финале Кубка Билли Джин Кинг со Швейцарией.
Тарпищев призвал Шрайвер почитать регламент Кубка Билли Джин Кинг
  • AP

«Не знаю, чего Шрайвер вдруг разворчалась. Со злости, что ли? Чужие победы вновь покоя не дают? Очевидно, она просто не знает правила и давно уже далека от тенниса. Пускай почитает сначала регламент соревнований, а затем уже делает такие заявления. Эти правила утвердили ещё лет десять назад. Я внимательно слежу за появлением каких-либо изменений. Замена, которую мы провели, полностью соответствует регламенту. Какие могут быть вопросы, если нас допустили играть и мы меняли состав? Всё по правилам. Другие команды тоже делают такие замены, и сборная Швейцарии в том числе. Какие манипуляции? Это искусство и тактика тренера. Никакого нарушения правил там не было и нет», — цитирует Тарпищева Sport24.

Перед финальным матчем турнира со швейцаркой Белиндой Бенчич в сборной России была произведена замена. Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову и сумела выиграть матч со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Эта победа позволила россиянкам выиграть турнир.

Ранее Шрайвер назвала осознанной манипуляцией замену Павлюченковой на Самсонову в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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