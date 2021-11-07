Шрайвер назвала осознанной манипуляцией замену Павлюченковой на Самсонову в финале Кубка Билли Джин Кинг

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер высказалась о замене в составе российской сборной перед решающей встречей Кубка Билли Джин Кинг.

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была членом сборной Швейцарии, то подала бы протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было позволять делать», — написала Шрайвер в своём Twitter.

Перед финальным матчем турнира со швейцаркой Белиндой Бенчич в сборной России была произведена замена. Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову и сумела выиграть матч со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Эта победа позволила россиянкам выиграть турнир.

Ранее Тарпищев назвал заслуженной победу сборной России по теннису в Кубке Билли Джин Кинг.