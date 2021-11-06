Тарпищев считает заслуженной победу сборной России по теннису в Кубке Билли Джин Кинг

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу женской национальной команды над Швейцарией в финале Кубка Билли Джин Кинг в Праге.

«У девочек сложилась очень дружная команда, очень ровная, полная взаимозаменяемость, все внесли лепту. Сегодня был тяжёлый выбор, кого ставить», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, Дарью Касаткину поставили на первый матч, так как она ранее доказывала, что умеет играть с Хиль Белен Тайхман, а Самсонова в прошлом дважды выигрывала у Белинды Бенчич.

«Нагнетала скорость, адаптировалась, не дала Бенчич созидать на корте. Задача была не сбавлять скорость. В итоге заслуженно победили», — добавил Тарпищев.

Касаткина в первой игре обыграла Тайхман со счётом 6:2, 6:4. Самсонова одолела Бенчич во втором матче (3:6, 6:3, 6:3) и принесла России победу на турнире.

Ранее капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев назвал историческим успехом победу на Кубке Билли Джин Кинг.

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