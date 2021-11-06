Тарпищев считает заслуженной победу сборной России по теннису в Кубке Билли Джин Кинг
«У девочек сложилась очень дружная команда, очень ровная, полная взаимозаменяемость, все внесли лепту. Сегодня был тяжёлый выбор, кого ставить», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По его словам, Дарью Касаткину поставили на первый матч, так как она ранее доказывала, что умеет играть с Хиль Белен Тайхман, а Самсонова в прошлом дважды выигрывала у Белинды Бенчич.
«Нагнетала скорость, адаптировалась, не дала Бенчич созидать на корте. Задача была не сбавлять скорость. В итоге заслуженно победили», — добавил Тарпищев.
Касаткина в первой игре обыграла Тайхман со счётом 6:2, 6:4. Самсонова одолела Бенчич во втором матче (3:6, 6:3, 6:3) и принесла России победу на турнире.
Ранее капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев назвал историческим успехом победу на Кубке Билли Джин Кинг.