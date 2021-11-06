Андреев назвал историческим успехом победу России на Кубке Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал победу национальной команды над Швейцарией в финале Кубка Билли Джин Кинг в Праге.

«Это исторический успех. Давно не было трофеев у нас в командных соревнованиях. Рад за девчонок, они героически сражались и сделали всё что могли. Мы настоящая команда и друзья. Надеюсь, и вам сегодня понравился теннис. Людмила Самсонова же может обыграть любую соперницу и стать одной из лучших теннисисток, играть на самых больших аренах мира. Следите за ней!» — сказал Андреев в эфире Eurosport.

Дарья Касаткина в первой игре обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом (6:2, 6:4). Самсонова одолела Белинду Бенчич во втором матче (3:6, 6:3, 6:3) и принесла России победу на турнире.

Ранее Самсонова поделилась эмоциями после завоевания Кубка Билли Джин Кинг.