Самсонова — после завоевания Кубка Билли Джин Кинг: это всё невероятно

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Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями после своей победы над швейцаркой Белиндой Бенчич в финале Кубка Билли Джин Кинг в Праге.
Самсонова — после завоевания Кубка Билли Джин Кинг: это всё невероятно
  • AP

«Сейчас у меня слишком много эмоций. Это всё невероятно. Мы очень счастливы. Насколько важно победить олимпийскую чемпионку? Это была очень нервная игра. Самый сложный матч из всех наших противостояний с Бенчич. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать, и тем, кто болел за нас из дома», — сказала Самсонова в эфире Eurosport.

Успех Самсоновой принёс России победу над Швейцарией (2:0) в финале турнира. Людмила обыграла Бенчич со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису завоевала Кубок Билли Джин Кинг.

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