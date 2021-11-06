Сборная России по теннису завоевала Кубок Билли Джин Кинг

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Женская сборная России по теннису стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг, ранее известного как Кубок Федерации.
Сборная России по теннису завоевала Кубок Билли Джин Кинг
  • AP

Во втором матче финального противостояния с командой Швейцарии Людмила Самсонова одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Их встреча, прошедшая в Праге, продолжалась два часа 24 минуты.

Таким образом, Россия добилась досрочной победы в финале (2:0) и завоевала трофей впервые с 2008 года.

Помимо Самсоновой, обладательницами кубка стали Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

До этого россиянки четыре раза в истории выигрывали Кубок Федерации (в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах).

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина принесла сборной России первую победу в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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