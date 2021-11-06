Касаткина принесла сборной России первую победу в финале Кубка Билли Джин Кинг

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Россиянка Дарья Касаткина обыграла в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
Касаткина принесла сборной России первую победу в финале Кубка Билли Джин Кинг
  • globallookpress.com

Матч завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 19 минут. Сборная России вышла вперёд в финальном противостоянии со счётом 1:0.

В следующем матче финала Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич. В парном поединке Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фегеле.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Самсонова принесли России победу над США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

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