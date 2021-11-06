Касаткина принесла сборной России первую победу в финале Кубка Билли Джин Кинг
- globallookpress.com
Матч завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 19 минут. Сборная России вышла вперёд в финальном противостоянии со счётом 1:0.
В следующем матче финала Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич. В парном поединке Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фегеле.
Ранее сообщалось, что Кудерметова и Самсонова принесли России победу над США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.