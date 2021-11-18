Матч «Крылья Советов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Ковбе

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Уралом» начнётся с минуты молчания в память о Денисе Ковбе.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча пройдёт 20 ноября в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14:00 по мск.

Напомним, что 18 ноября стало известно о смерти от коронавируса бывшего игрока «Крыльев Советов» Дениса Ковбы в возрасте 42 лет.

Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Хохлова с поста главного тренера команды.