Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Хохлова с поста главного тренера команды
- @RotorOfficial
«СК «Ротор» и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию. Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ротора».
Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов.
45-летний специалист возглавил «Ротор» по ходу этого сезона. Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. С 2017 по 2019 год Хохлов являлся главным тренером московского «Динамо».
Ранее сообщалось, что руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера.