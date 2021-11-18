Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Хохлова с поста главного тренера команды

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Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградского клуба.
Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе Хохлова с поста главного тренера команды
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«СК «Ротор» и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию. Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ротора».

Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов.

45-летний специалист возглавил «Ротор» по ходу этого сезона. Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. С 2017 по 2019 год Хохлов являлся главным тренером московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера.

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