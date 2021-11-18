Источник: руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера
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Официальное увольнение произойдёт после того, как будет найден подходящий кандидат на место наставника команды, сообщает Transfer News Live в Twitter.
По итогам 11 туров чемпионата Англии команда занимает шестое место в турнирной таблице, уступая пять очков идущему на четвёртой позиции «Ливерпулю». МЮ в Лиге чемпионов сезона-2021/22 после четырёх матчей — на первом месте в группе.
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