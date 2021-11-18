Тарханов назвал трагедией смерть экс-футболиста «Крыльев Советов» Ковбы

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов заявил, что ушедший из жизни экс-футболист команды Денис Ковба запомнился ему очень ответственным футболистом.

«Для меня это трагедия. Я очень хорошо знал Дениса, мы много лет с ним работали вместе. Такой молодой парень, всего 42 года. Мои соболезнования его семье. Денис запомнился мне трудолюбивым, очень ответственным игроком. Очень жаль, что так случилось», — цитирует Тарханова РИА Новости.

Ковба скончался в возрасте 42 лет. Накануне смерти футболиста его жена Надежда сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее экс-полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Ковбы.