Тихонов отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Ковбы

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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, каким был его бывший партнёр по команде Денис Ковба, скончавшийся накануне от коронавируса.
Тихонов отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Ковбы
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«Мы с ним вместе играли. Открытый, весёлый парень, душа компании. Практически никогда не говорил, всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — цитирует Тихонова ТАСС.

Ковба скончался в возрасте 42 лет. Накануне смерти футболиста его жена надежда сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о смерти Ковбы.

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