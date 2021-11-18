Гаджиев — о смерти Ковбы: коронавирус забирает здоровых, крепких спортсменов

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал смерть от коронавируса экс-футболиста самарского клуба Дениса Ковбы.

«Это очень больно. Денис был ещё совсем молодым, он даже пожить толком не успел. У него ещё столько хорошего могло быть впереди. Я чувствую горечь, это ужасное событие. Он хороший парень и профессионал своего дела. Дениса знали как дисциплинированного и надёжного. Ковба всегда был готов играть изо всех сил, отдавая всего себя на поле. Он был очень талантливым игроком. На самом деле сейчас вокруг меня умирает большое количество молодых ребят. Я вижу, как коронавирус забирает здоровых, крепких спортсменов. Это страшно», — цитирует Гаджиева Sport24.

Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса на 43-м году жизни.