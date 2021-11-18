Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса на 43-м году жизни

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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии по футболу Денис Ковба скончался от коронавируса в возрасте 42 лет
Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса на 43-м году жизни
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Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба. Накануне жена экс-футболиста Надежда сообщила, что её муж находится в реанимации с диагнозом «коронавирус».

42-летний Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также в сезоне-2010/11. В 2004-м белорусский полузащитник вместе с самарским клубом стал бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации с коронавирусом.

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