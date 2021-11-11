Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации с коронавирусом

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии по футболу Денис Ковба находится в реанимации с диагнозом COVID-19.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации с диагнозом COVID-19. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно», — написала в Instagram супруга экс-футболиста Надежда.

42-летний Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также в сезоне-2010/11. В 2004-м белорусский полузащитник вместе с самарским клубом стал бронзовым призёром чемпионата России.

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