Легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавил «Астон Виллу»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте «Астон Виллы». На этом посту 41-летний специалист сменил Дина Смита, который был уволен 7 ноября. «Астон Вилла» потерпела пять поражений подряд в Английской премьер-лиге и расположилась в таблице на 16-м месте.
В качестве футболиста Джеррард выступал с 1998 по 2015 год. С лета 2018 года и по настоящее время он являлся главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется вратарём «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном.