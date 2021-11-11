Легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавил «Астон Виллу»

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Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал новым главным тренером «Астон Виллы».
Легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавил «Астон Виллу»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте «Астон Виллы». На этом посту 41-летний специалист сменил Дина Смита, который был уволен 7 ноября. «Астон Вилла» потерпела пять поражений подряд в Английской премьер-лиге и расположилась в таблице на 16-м месте.

В качестве футболиста Джеррард выступал с 1998 по 2015 год. С лета 2018 года и по настоящее время он являлся главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется вратарём «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном.

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